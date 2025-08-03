16-річний українець підкорив Формулу-4: вирвався вперед за три хвилини до фінішу

Український пілот команди Prema 16-річний Олександр Бондарев уперше у кар'єрі виграв гонку Формули-4. Він вирвався в лідери за три хвилини до фінішу етапу італійської серії в Імолі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію гонки в YouTube.

Бондарев стартував з поул-позиції, яку напередодні здобув у третій кваліфікації. Це теж сталося уперше в кар'єрі 16-річного гонщика.

Однак початок гонки був непростим для українця. Він втратив лідерство вже на першому колі, пропустивши вперед японця Кіна Накамуру-Берту. Більшу частину дистанції Олександр йшов другим, активно тиснучи на суперника.

За три хвилини до фінішу Бондарев скористався моментом і на одному з поворотів випередив японського гонщика, вийшовши у лідери. Цю позицію українець втримав до самого фінішу.

Результати етапу Формули-4 в Імолі:

Олександр Бондарев (Prema Racing) Кін Накамура-Берта (Prema Racing) Ньюман Чі (Prema Racing)

Ця перемога стала не лише першою для Бондарева, а й першою для України в італійській серії Формули-4. До цього часу єдиною перемогою на подібному рівні міг похвалитися лише Іван Пеклін - у 2020 році він виграв етап чемпіонату Франції.

Окрім перемоги, Бондарев також очолив залік новачків сезону. Наступний етап Формули-4 відбудеться 19 вересня в Барселоні.