Средства за растаможивание "євроблях" направят в Пенсионный фонд, - Южанина

Фото: Нина Южанина (УНИАН)

Все поступления таможенных платежей в 2018 и 2019 годах используют на пенсии

Средства за растаможивание автомобилей, ввезенных в Украину с 1 января 2015 года, предлагается направить в Пенсионный фонд. Об этом с трибуны Верховной рады заявила председатель комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина перед одобрение закона о "евробляхах", передает корреспондент РБК-Украина.

"Предлагается дать правительству поручение - все поступления таможенных платежей в 2018 и 2019 годах направить на пенсионное обеспечение. Я хочу, чтобы все молодые люди знали, что эти средства пойдут исключительно в Пенсионный фонд", - заявила Южанина.

По ее словам, речь идет о всех таможенных платежей, полученных при оформлении автомобилей, которые были ввезены в Украину с 1 января 2015 года до дня вступления в силу закона.

Председатель комитета поясняет, что в случае соблюдения владельцами всех условий оформления автомобилей, их освободят от ответственности за нарушение сроков временного ввоза.

"Большинство ввезенных в Украину автомобилей с иностранной регистрацией оформлены на нерезидентов, которых, очевидно, нельзя привезти в Украину. Мы предложили компромиссное решение об освобождении от ответственности за нарушение правил относительно сроков и условий... временного ввоза... для лиц, которыми выполнены условия временного порядка таможенного оформления легковых автомобилей", - добавила она.

Южанина подчеркнула, что для закрытия временного режима ввоза автомобиля или режима транзита владельцы авто будут платить административный штраф в государственный бюджет страны.

Напомним, что 8 ноября Верховная рада одобрила новую модель налогообложения ранее ввезенных авто с иностранной регистрацией ("евроблях"). Законопроект №8487 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств" поддержали 250 народных депутатов.

Напомним, председатель комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Верховной рады Нина Южанина заявила, что выполнить требования митингующих в законах о ввозе автомобилей на еврономерах невозможно. Отвечая на вопросы журналистов, председатель комитета отметила, что в законопроектах невозможно изменить показатель объема двигателя и возраст автомобиля по требованию активистов под Радой.