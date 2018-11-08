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Кошти за розмитнення "євроблях" направлять до Пенсійного фонду, - Южаніна

Новини » Фінанси    08.11.2018 - 14:15
Фото: Ніна Южаніна (УНІАН)
Фото: Ніна Южаніна (УНІАН)

Усі надходження митних платежів у 2018 та 2019 роках використають на пенсії

Кошти за розмитнення автомобілів, ввезених в Україну з 1 січня 2015 року, пропонується направити до Пенсійного фонду. Про це з трибуни Верховної ради заявила голова комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна перед ухваленням закону про "євробляхи", передає кореспондент РБК-Україна.

"Пропонується надати уряду доручення - усі надходження митних платежів у 2018 та 2019 роках направити на пенсійне забезпечення. Я хочу, щоб всі молоді люди знали, що ці кошти підуть виключно до Пенсійного фонду", - заявила Южаніна.

За її словами, мова йде про всі митні платежі, отримані при оформленні автомобілів, які були ввезені в Україну з 1 січня 2015 року до дня набрання чинності закону.

Голова комітету пояснює, що в разі дотримання власниками всіх умов оформлення автомобілів, їх звільнять від відповідальності за порушення строків тимчасового ввезення.

"Більшість ввезених в Україну автомобілів з іноземною реєстрацією оформлені на нерезидентів, яких, очевидно, не можна привезти в Україну. Ми запропонували компромісне рішення про звільнення від відповідальності за порушення правил щодо строків і умов… тимчасового ввезення… для осіб, якими виконані умови тимчасового порядку митного оформлення легкових автомобілів", - додала вона.

Южаніна наголосила, що для закриття тимчасового режиму ввезення автомобілю або режиму транзиту власники авто сплачуватимуть адміністративний штраф до державного бюджету країни.

Нагадаємо, що 8 листопада Верховна рада схвалила нову модель оподаткування раніше ввезених авто з іноземною реєстрацією ("евроблях"). Законопроект №8487 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів" підтримали 250 народних депутатів.

Нагадаємо, голова комітету з питань податкової та митної політики Верховної ради Ніна Южаніна заявила, що виконати вимоги мітингувальників у законах про ввезення автомобілів на єврономерах неможливо. Відповідаючи на питання журналістів, голова комітету зазначила, що в законопроектах неможливо змінити показник обсягу двигуна і вік автомобіля на вимогу активістів під Радою.

Розмитнення "євроблях": Рада схвалила нову модель оподаткування легкових авто Закони про "євробляхи" ускладнять придбання неекологічних авто, - нардеп
Новини України Верховна РадаевробляхаНіна Южаніна
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