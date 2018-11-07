Комитет ВР не сможет выполнить все требования митингующих по авто на еврономерах

Фото: Нина Южанина (РБК-Украина, Виталий Носач)

В законах невозможно изменить показатель объема двигателя и возраста автомобиля по требованию активистов

Выполнить требования митингующих в законах о ввозе автомобилей на еврономерах невозможно. Об этом рассказала глава комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Верховной рады Нина Южанина, передает корреспондент РБК-Украина.

Отвечая на вопрос журналистов, нардеп отметила, что в законопроектах невозможно изменить показатель объема двигателя и возраст автомобиля по требованию активистов под ВР.

"Я думаю, что да (нереально выполнить требования митингующих, - ред.). Вы должны осознавать, что коэффициент возраста никак не может быть убран из этой формулы. Ведь это единственный коэффициент, который стимулирует приобрести более новые автомобили. Если вы интересуетесь этим вопросом, какая стоимость автомобиля отличается годами на европейском рынке - она ​​не очень большая. Совершенно очевидно, что если есть желание людей оставить автомобиль в пользовании хотя бы на несколько лет, они будут покупать авто 10-летнее, но не 20-летнее", - сообщила Южанина.

Напомним, законопроекты о растаможивании автомобилей с иностранной регистрацией народные депутаты могут рассмотреть в среду, 7 ноября, после 12:00.

Как писало РБК-Украина ранее, в связи с митингами владельцев "евроблях" в центре Киева 7 ноября усилили охрану порядка. В среду пройдут несколько акций, в том числе в правительственном квартале. Для обеспечения порядка привлекли усиленные наряды полиции и Нацгвардии.

Подчеркнем, комитет ВР по вопросам налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять два законопроекта о "евробляхах", однако митингующие не согласны с редакцией профильного комитета.