Средства от продажи отеля "Днепр" направят в госбюджет, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский ожидает приватизацию других объектов ГУД в ближайшее время

Вырученные от продажи отеля "Днепр" средства будут направлены в государственный бюджет. Украина получила наилучшую цену за свое имущество.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства ожидает, что в ближайшее время будут приватизированы и другие объекты, принадлежащие Государственному управлению делами. В прошлом году Зеленский определил первые 5 объектов для дальнейшей продажи.

"Также надеюсь на старт приватизации крупных промышленных предприятий, которая устранит коррупцию в государственном секторе, уменьшит убытки госбюджета и станет еще одним кирпичиком в построении успешной и процветающей Украины", - добавил Зеленский.

Напомним, отель "Днепр" был продан на аукционе более чем за 1,1 млрд гривен. Стартовая цена составляла свыше 80,9 млн гривен, а конечная стоимость превысила ее почти в 14 раз.

Также РБК-Украина писало, что в марте на аукционе продали предприятие "Киевпассервис", на балансе которого центральный автовокзал и пять автостанций в Киеве и 18 автостанций и вокзалов в области.

Отметим, в Украине в государственной собственности находятся более 3,5 тысячи предприятий, каждое пятое из которых - убыточное.