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У Зеленского обсудили реформу приватизации

Новости » Политика     30.06.2020 - 21:19
У Зеленского обсудили реформу приватизации
Фото: заседание Нацсовета реформ (president.gov.ua)

Приватизацию хотят кардинально ускорить

Национальный совет реформ во главе с президентом Владимиром Зеленским обсудил концепцию реформы приватизации. Процесс приватизации планируют кардинально ускорить.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Отмечается, что в Украине в государственной собственности находятся 3,6 тысячи предприятий, каждое пятое из которых - убыточное. При этом задолженность по зарплате в этих структурах составляет 2,9 миллиарда гривен.

За первые пять месяцев 2020 года было проведено более 800 аукционов по приватизации, что позволило перечислить в бюджет 500 миллионов гривен.

"При участии Фонда государственного имущества подготовлен комплексный законопроект, который должен зафиксировать процедуру передачи объектов в частную собственность, улучшить процедуру приватизации и обеспечить ее институциональную способность", - сообщили в ОП.

Согласно проекту, решение о передаче объектов для приватизации должен принимать Кабинет министров, если:

  • орган управления не имеет обоснованных причин оставить объект в своей собственности;
  • долги объекта превышают 50% стоимости активов;
  • объект используется неэффективно или не по целевому назначению или находится в налоговом залоге.

Также Зеленский предложил доработать законопроект о соглашении о признании виновности, так как данный проект пока не готов к реализации.

Ранее РБК-Украина писало, что Фонд госимущества отказался от большой приватизации на время кризиса.

Позже премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что приватизация крупных госпредприятий откладывается из-за падения цены на них в связи с мировым кризисом.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины Владимир Зеленскийреформыприватизация
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