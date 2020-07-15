Кошти з продажу готелю "Дніпро" спрямують до держбюджету, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський очікує на якомога швидшу приватизацію інших об'єктів ДУС

Виручені від продажу готелю "Дніпро" кошти будуть спрямовані до державного бюджету. Україна отримала найкращу ціну за своє майно.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави очікує, що найближчим часом будуть приватизовані й інші об’єкти, які належали Державному управлінню справами. Торік Зеленський визначив перші 5 об'єктів для подальшого продажу.

"Також сподіваюся на старт приватизації великих промислових підприємств, яка усуне корупцію в державному секторі, зменшить збитки держбюджету та стане ще однією цеглинкою в побудові успішної та процвітаючої України", - додав Зеленський.

Нагадаємо, готель "Дніпро" був проданий на аукціоні за понад 1,1 млрд гривень. Стартова ціна становила понад 80,9 млн гривень, а кінцева вартість перевищила її в майже 14 разів.

Також РБК-Україна писало, що у березні на аукціоні продали підприємство "Київпассервіс", на балансі якого центральний автовокзал і п'ять автостанцій у Києві та 18 автостанцій та вокзалів в області.

Зазначимо, в Україні в державній власності перебувають понад 3,5 тисячі підприємств, кожне п'яте з яких - збиткове.