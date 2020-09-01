Минимальная зарплата с 1 сентября выросла до 5000 гривен

Фото: деньги (Виталий Носач, РБК-Украина)

Минималка повышена на 5,9%

Минимальная зарплата в Украине с 1 сентября 2020 года составляет 5000 гривен. Это на 277 гривен (на 5,9%) больше, чем было до этого.

Такая цифра заложена в изменениях в закон "О государственном бюджете на 2020 год", который вступил в силу с 1 сентября.

Таким образом, размер минимальной зарплаты в 2020 году вырастет 19,8% (на 827 гривен) что значительно выше прогнозируемой инфляции (5,9%).

Напомним, в тексте закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год" говорится о том, что реальная величина прожиточного минимума в Украине в 2020 году составит около 4251 гривен.

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада 25 августа одобрила закон о повышении минимальной зарплаты в Украине с 1 сентября до 5000 гривен.

Отметим, исполнительный директор Центра социально-экономических исследований CASE Украина Дмитрий Боярчук в интервью РБК-Украина сказал, что повышение минимальной зарплаты до 5000 гривен имеет исключительно политический характер, а решение принято перед местными выборами, которые состоятся в октябре. По его словам, решение не имеет экономического обоснования.