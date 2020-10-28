Середня зарплата українців виросла до максимуму з початку року

Фото: гроші (Віталій Носач, РБК-Україна)

Після підвищення мінімальної зарплати спостерігається зростання зарплат в більшості галузей

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у вересні 2020 року склала 11 998 гривень. Це на 4,8% (на 552 гривні) більше порівняно серпнем (11 446 гривень).

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними статистичного відомства, реальна зарплата (з урахуванням інфляції) у вересні 2020 року до вересня минулого року зросла на 9,7%, номінальна зросла на 12,3%.

Найвища нарахована зарплата у вересні була в Києві - 17 253 гривень, найнижча - у Волинській області - 9 766 гривень. У більшості областей розмір зарплати знаходиться в межах від 9 000 до 11000 гривень.

Найбільшу зарплату отримують у сфері "Інформація та телекомунікації" - 20 089 гривень, найнижчу - "Тимчасове розміщення та організація харчування" - 6 557 гривень, де зарплати за місяць зросли на 5,4%.

Зазначимо, мінімальна зарплата в Україні з 1 вересня 2020 року становить 5000 гривень. Це на 277 гривень (на 5,9%) більше, ніж було до цього. Така цифра закладена у змінах до закону "Про державний бюджет на 2020 рік", який набрав чинності з 1 вересня.

Нагадаємо, згідно з макропрогнозом уряду, затвердженим 29 березня, середня номінальна зарплата в 2020 році складе 10,7 тис. грн (очікувалося 12,5 тис. грн).

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) прогнозує до 2021 року зростання середньої заробітної плати на 15% при підвищенні мінімальної на 30%.