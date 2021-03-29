Средняя зарплата украинцев за месяц выросла еще на 200 гривен

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в феврале 2021 года составила 12 49 гривен. Это на 212 гривен больше по сравнению с январем (12 337 гривен).
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
По данным статистического ведомства, за последний год (по сравнению с февралем пришлого года) зарплата выросла на 15,7%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) за год выросла на 7,6%.
Самая высокая начисленная зарплата в феврале была в Киеве - 18 504 гривен, самая низкая - в Кировоградской области - 9 903 гривен.
Самую большую зарплату получают в сферах "Информация и телекоммуникации" - 23 001 гривна "Финансовая и страховая деятельность" - 22 319 гривен, самую низкую - "Временное размещение и организация питания" - 7 892 гривен.
Напомним, по данным Госстата, среднемесячная заработная плата штатных работников за январь-декабрь 2020 года составляла 11 591 гривен. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года зарплата выросла на 10,4%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) выросла за год на 7,4%.
Как сообщало РБК-Украина, Кабмин прогнозирует 2021 году рост средней зарплаты до 13 632 гривен. Ожидается, что реальная зарплата (с учетом инфляции) вырастет на 12,1%.