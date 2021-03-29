Средняя зарплата украинцев за месяц выросла еще на 200 гривен

По данным статистического ведомства, за последний год (по сравнению с февралем пришлого года) зарплата выросла на 15,7%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) за год выросла на 7,6%.

Самая высокая начисленная зарплата в феврале была в Киеве - 18 504 гривен, самая низкая - в Кировоградской области - 9 903 гривен.

Самую большую зарплату получают в сферах "Информация и телекоммуникации" - 23 001 гривна "Финансовая и страховая деятельность" - 22 319 гривен, самую низкую - "Временное размещение и организация питания" - 7 892 гривен.