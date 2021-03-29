Середня зарплата українців за місяць зросла ще на 200 гривень

За даними статистичного відомства, за останній рік (у порівнянні з лютим минулого року) зарплата зросла на 15,7%. Реальна зарплата (з урахуванням інфляції) за рік зросла на 7,6%.

Найвища нарахована зарплата в лютому була в Києві - 18 504 гривень, найнижча - у Кіровоградській області - 9 903 гривень.

Найбільшу зарплату отримують у сферах "Інформація та телекомунікації" - 23 001 гривня "Фінансова та страхова діяльність" - 22 319 гривень, найнижчу - "Тимчасове розміщення та організація харчування" - 7 892 гривень.