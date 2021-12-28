Средняя зарплата в Украине выросла до максимума с начала года

По данным статистического ведомства, за последний год (по сравнению с ноябрем прошлого года) зарплата выросла на 19,2%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) выросла на 8,0%.

Самая высокая начисленная зарплата в ноябре была в Киеве - 21 144 гривен, самая низкая - в Херсонской области - 11 314 гривен.

Самую большую зарплату получают в сферах "Информация и телекоммуникации" - 27 141 гривна, "Финансовая и страховая деятельность" - 23 419 гривен, самую низкую - "Временное размещение и организация питания" - 8 824 гривен.