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Средняя зарплата в Украине выросла до максимума с начала года

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Украина, Вторник 28 декабря 2021 15:30
Средняя зарплата в Украине выросла до максимума с начала года Фото: средние зарплаты в Украине за год выросли почти на 20% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в ноябре 2021 года составила 14 282 гривны. Это на 237 гривен больше по сравнению с октябрем (14 045 гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, за последний год (по сравнению с ноябрем прошлого года) зарплата выросла на 19,2%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) выросла на 8,0%.

Средняя зарплата в Украине выросла до максимума с начала года

Самая высокая начисленная зарплата в ноябре была в Киеве - 21 144 гривен, самая низкая - в Херсонской области - 11 314 гривен.

Самую большую зарплату получают в сферах "Информация и телекоммуникации" - 27 141 гривна, "Финансовая и страховая деятельность" - 23 419 гривен, самую низкую - "Временное размещение и организация питания" - 8 824 гривен.

Напомним, по данным Госстата, среднемесячная заработная плата штатных работников за январь-декабрь 2020 года составляла 11 591 гривну. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года зарплата выросла на 10,4%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) выросла за год на 7,4%.

Как сообщало РБК-Украина, в июне 2021 года средняя зарплата украинцев впервые в истории превысила 500 долларов и достигла 525 долларов. Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в июне 2021 года составила 14 313 гривен.

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Государственная служба статистики Зарплата в Украине
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