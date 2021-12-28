Середня зарплата в Україні зросла до максимуму з початку року

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України в листопаді 2021 року склала 14 282 гривні. Це на 237 гривень більше порівняно з жовтнем (14 045 гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, за останній рік (у порівнянні з листопадом минулого року) зарплата зросла на 19,2%. Реальна зарплата (з урахуванням інфляції) зросла на 8,0%.

Найвища нарахована зарплата в листопаді була в Києві - 21 144 гривень, найнижча - в Херсонській області-11 314 гривень.

Найбільшу зарплату отримують у сферах "Інформація та телекомунікації" - 27 141 гривня, "Фінансова та страхова діяльність" - 23 419 гривень, найнижчу - "тимчасове розміщення та організація харчування" - 8 824 гривень.