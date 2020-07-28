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Средняя зарплата в Украине резко выросла во время выхода из карантина

Киев, Вторник 28 июля 2020 16:30
Средняя зарплата в Украине резко выросла во время выхода из карантина
Фото: деньги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В июне зарплаты неожиданно подскочили почти на 10%

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в июне 2020 года составила 11 579 грн. Это на 9,8% больше по сравнению маем (10 542 грн).

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным статистического ведомства, реальная зарплата (с учетом инфляции) в июне 2020 года к июню прошлого года выросла на 4,8%, номинальная выросла на 7,4%.

Средняя зарплата в Украине резко выросла во время выхода из карантинаukrstat.gov.ua

Самая высокая начисленная зарплата в июне была в Киеве - 16 393 грн, самая низкая - в Черновицкой области - 9 504 грн. В большинстве областей размер зарплаты находится в пределах от 10 000 до 11 000 грн.

Самую большую зарплату получают в сфере "Финансовая и страховая деятельность" - 19 324 грн, самую низкую - "Временное размещение и организация питания" - 5 207 грн, где зарплаты за месяц выросли на 35,2%.

Напомним, согласно макропрогнозу правительства, утвержденному 29 марта, средняя номинальная зарплата в 2020 году составит 10,7 тыс. грн (ожидалось 12,5 тыс. грн).

Как сообщало РБК-Украина, в июне НБУ констатировал конец трехлетнего цикла роста доходов украинцев.

Отметим, падение реальных зарплат украинцев наблюдалось в течение 2014-2015 годов. Однако затем зарплаты начали расти, а максимум был достигнут в июле 2019 года (10 971 грн). Кроме того, летом 2019 года зарплаты украинцев в третий раз достигли 400 долларов в валютном эквиваленте.

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