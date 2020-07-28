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Середня зарплата в Україні різко зросла під час виходу з карантину

Київ, Вівторок 28 липня 2020 16:30
Середня зарплата в Україні різко зросла під час виходу з карантину
Фото: гроші (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У червні зарплати несподівано підскочили майже на 10%

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у червні 2020 року склала 11 579 грн. Це на 9,8% більше порівняно травнем (10 542 грн).

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними статистичного відомства, реальна зарплата (з урахуванням інфляції) у червні 2020 року до червня минулого року зросла на 4,8%, номінальна зросла на 7,4%.

Середня зарплата в Україні різко зросла під час виходу з карантинуukrstat.gov.ua

Найвища нарахована зарплата в червні була в Києві - 16 393 грн, найнижча - у Чернівецькій області - 9 504 грн. У більшості областей розмір зарплати знаходиться в межах від 10 000 до 11 000 грн.

Найбільшу зарплату отримують у сфері "Фінансова та страхова діяльність" - 19 324 грн, найнижчу - "Тимчасове розміщення та організація харчування" - 5 207 грн, де зарплати за місяць зросли на 35,2%.

Нагадаємо, згідно макропрогнозу уряду, затвердженим 29 березня, середня номінальна зарплата в 2020 році складе 10,7 тис. грн (очікувалося 12,5 тис. грн).

Як повідомляло РБК-Україна, в червні НБУ констатував кінець трирічного циклу зростання доходів українців.

Зазначимо, падіння реальних зарплат українців спостерігалося протягом 2014-2015 років. Однак потім зарплати почали зростати, а максимум був досягнутий в липні 2019 року (10971 грн). Крім того, влітку 2019 року зарплати українців в третій раз досягли 400 доларів у валютному еквіваленті.

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