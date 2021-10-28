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Середня зарплата в Україні за місяць зросла на 240 гривень

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Україна, Четвер 28 жовтня 2021 15:30
Середня зарплата в Україні за місяць зросла на 240 гривень Фото: зарплата українців зросла до 14,2 тисяч гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у вересні 2021 року становила 14 239 гривень. Це на 242 гривні більше у порівнянні з серпнем (13 997 гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, за останній рік (порівняно з вереснем минулого року) зарплата зросла на 18,7%. Реальна зарплата (з урахуванням інфляції) зросла на 6,9%.

Середня зарплата в Україні за місяць зросла на 240 гривень

Найвища нарахована зарплата у вересні була в Києві - 20 658 гривень, найнижча - в Чернівецькій області - 10 976 гривень.

За даними статистичного відомства, найвища зарплата була в галузі "Інформація та телекомунікації" - 25 427 гривень, де нарахування за рік збільшилися на 26,6%.

Далі йдуть "Фінансова та страхова діяльність" - 22 547 гривень (+16,6%)," Державне управління та оборона; обов'язкове соціальне страхування" - 18 842 гривень (+13,0%)," професійна, наукова та технічна діяльність" - 19 514 гривень (+14,2%).

Як повідомляло РБК-Україна, в червні 2021 року середня зарплата українців вперше в історії перевищила 500 доларів і досягла 525 доларів. Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України в червні 2021 року склала 14 313 гривень.

Нагадаємо, за даними Держстату, середньомісячна заробітна платня штатних працівників за січень-грудень 2020 року становила 11 591 гривню. У порівнянні з відповідним періодом попереднього року зарплата зросла на 10,4%. Реальна зарплата (з урахуванням інфляції) зросла за рік на 7,4%.

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Державна служба статистики Зарплата в Україні
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