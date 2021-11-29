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Середня зарплата в Україні за місяць впала майже на 200 гривень

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Україна, Понеділок 29 листопада 2021 15:30
Середня зарплата в Україні за місяць впала майже на 200 гривень Фото: зарплата українців впала до 14 тисяч гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України в жовтні 2021 року склала 14 045 гривень. Це на 194 гривні менше у порівнянні з вереснем (14 239 гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, за останній рік (порівняно з жовтнем минулого року) зарплата зросла на 15,4%. Реальна зарплата (з урахуванням інфляції) зросла на 4,0%.

Середня зарплата в Україні за місяць впала майже на 200 гривень

Найвища нарахована зарплата в жовтні була в Києві - 20 481 гривень, найнижча - в Чернівецькій області - 10 878 гривень.

Найбільшу зарплату отримують у сферах "інформація та телекомунікації" - 25 196 гривня "фінансова та страхова діяльність" - 23 642 гривень, найнижчу - "тимчасове розміщення та організація харчування" - 8 852 гривень.

Нагадаємо, за даними Держстату, середньомісячна заробітна платня штатних працівників за січень-грудень 2020 року становила 11 591 гривню. Порівняно з відповідним періодом попереднього року зарплата зросла на 10,4%. Реальна зарплата (з урахуванням інфляції) зросла за рік на 7,4%.

Як повідомляло РБК-Україна, в червні 2021 року середня зарплата українців вперше в історії перевищила 500 доларів і досягла 525 доларів. Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України в червні 2021 року склала 14 313 гривень.

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Зарплата в Україні Державна служба статистики
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