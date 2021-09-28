Средняя зарплата в Украине за месяц упала на 350 гривен
Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в августе 2021 года составила 13 997 гривен. Это на 348 гривен меньше по сравнению с июлем (14 345 гривен).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.
По данным статистического ведомства, за последний год (по сравнению с августом прошлого года) зарплата выросла на 22,3%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) за год выросла на 10,9%.
Самая высокая начисленная зарплата в августе была в Киеве - 20 358 гривен, самая низкая - в Черновицкой области - 10 811 гривен.
По данным статистического ведомства, самая высокая зарплата была в отрасли "Информация и телекоммуникации" - 24 813 гривен, где начисления за год увеличились на 25,1%.
Далее идет "Финансовая и страховая деятельность" - 23 537 гривен (+19,5%), "Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование" - 21 207 гривен (+26,2%), "Профессиональная, научная и техническая деятельность" - 19 170 гривен (+23,4%).
Как сообщало РБК-Украина, в июне 2021 года средняя зарплата украинцев впервые в истории превысила 500 долларов и достигла 525 долларов. Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в июне 2021 года составила 14 313 гривен.
Напомним, по данным Госстата, среднемесячная заработная плата штатных работников за январь-декабрь 2020 года составляла 11 591 гривну. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года зарплата выросла на 10,4%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) выросла за год на 7,4%.