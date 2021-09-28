Середня зарплата в Україні за місяць впала на 350 гривень

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України в серпні 2021 року склала 13 997 гривень. Це на 348 гривень менше в порівнянні з липнем (14 345 гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, за останній рік (у порівнянні з серпнем минулого року) зарплата зросла на 22,3%. Реальна зарплата (з урахуванням інфляції) за рік зросла на 10,9%.

Найвища нарахована зарплата в серпні була в Києві - 20 358 гривень, найнижча - в Чернівецькій області - 10 811 гривень.

За даними статистичного відомства, найвища зарплата була в галузі "інформація та телекомунікації" - 24 813 гривень, де нарахування за рік збільшилися на 25,1%.

Далі йде "Фінансова і страхова діяльність" - 23 537 гривень (+19,5%), "Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування" - 21 207 гривень (+26,2%), "Професійна, наукова і технічна діяльність" - 19 170 гривень (+23,4%).