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Середня зарплата в Україні за місяць впала на 350 гривень

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Україна, Вівторок 28 вересня 2021 15:30
Середня зарплата в Україні за місяць впала на 350 гривень Фото: зарплата українців впала до 14 тисяч гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України в серпні 2021 року склала 13 997 гривень. Це на 348 гривень менше в порівнянні з липнем (14 345 гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, за останній рік (у порівнянні з серпнем минулого року) зарплата зросла на 22,3%. Реальна зарплата (з урахуванням інфляції) за рік зросла на 10,9%.

Середня зарплата в Україні за місяць впала на 350 гривень

Найвища нарахована зарплата в серпні була в Києві - 20 358 гривень, найнижча - в Чернівецькій області - 10 811 гривень.

За даними статистичного відомства, найвища зарплата була в галузі "інформація та телекомунікації" - 24 813 гривень, де нарахування за рік збільшилися на 25,1%.

Далі йде "Фінансова і страхова діяльність" - 23 537 гривень (+19,5%), "Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування" - 21 207 гривень (+26,2%), "Професійна, наукова і технічна діяльність" - 19 170 гривень (+23,4%).

Як повідомляло РБК-Україна, в червні 2021 року середня зарплата українців вперше в історії перевищила 500 доларів і досягла 525 доларів. Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України в червні 2021 року склала 14 313 гривень.

Нагадаємо, за даними Держстату, середньомісячна заробітна платня штатних працівників за січень-грудень 2020 року становила 11 591 гривню. У порівнянні з відповідним періодом попереднього року зарплата зросла на 10,4%. Реальна зарплата (з урахуванням інфляції) зросла за рік на 7,4%.

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Зарплата в Україні Державна служба статистики
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