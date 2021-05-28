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Середня зарплата в Україні за рік зросла майже на 30%

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Україна, П'ятниця 28 травня 2021 15:00
Середня зарплата в Україні за рік зросла майже на 30% Фото: зарплати в середньому зросли на 30% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середня номінальна заробітна платня штатного працівника підприємств, установ та організацій України у квітні 2021 року склала 13 543 гривень. За останній рік (у порівнянні з квітнем минулого року) зарплата зросла на 29,8% (на 3 113 гривень).

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними статистичного відомства, реальна зарплата (з урахуванням інфляції) за рік зросла на 19,7%.

Середня зарплата в Україні за рік зросла майже на 30%

Найвища нарахована зарплата у квітні була в Києві - 20 422 гривень, найнижча - в Херсонській області - 10 647 гривень.

Найбільшу зарплату отримують у сферах "інформація та телекомунікації" - 27 101 гривень, "Фінансова та страхова діяльність" - 23 557 гривень, найнижчу - "тимчасове розміщення та організація харчування" - 6 979 гривень.

Нагадаємо, за даними Держстату, середньомісячна заробітна платня штатних працівників за січень-грудень 2020 року становила 11 591 гривню. У порівнянні з відповідним періодом попереднього року зарплата зросла на 10,4%. Реальна зарплата (з урахуванням інфляції) зросла за рік на 7,4%.

Національний банк України прогнозує, що номінальна зарплата українців у 2021 році зросте на 17,8%, реальна зарплата українців (з урахуванням інфляції) зросте у 2021 році на 8,6%.

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