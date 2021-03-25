Среди вакцин от COVID-19 украинцы меньше всего доверяют российской

В середине марта украинцы больше всего доверяют вакцинам от COVID-19 , изготовленным в Великобритании, США и странах Европейского союза. Российская вакцина пользуется относительным доверием только среди некоторых групп населения.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы " Рейтинг ".

По данным опроса, вакцинам из Великобритании доверяют 55%, в США - 50%, в ЕС - 47%. Не доверяют - около 20%.

Вакцинам, сделанным в Индии, доверяют 30%, не доверяют - 45%, затруднились с ответом - 23%. Вакцинам из Китая доверяют 17%, не доверяют - 35%, затруднились ответить - 46%.

Российским вакцинам доверяют менее всего: доверие им высказали 17%, недоверие - 58%.

Относительно больше сторонников вакцины, произведенной на территории России, среди жителей Юга и Востока, старших опрошенных, супер-критиков процесса вакцинации от коронавируса, избирателей партии "Оппозиционная платформа - За життя", партий Шария и Мураева.