Среди вакцин от COVID-19 украинцы меньше всего доверяют российской
В середине марта украинцы больше всего доверяют вакцинам от COVID-19, изготовленным в Великобритании, США и странах Европейского союза. Российская вакцина пользуется относительным доверием только среди некоторых групп населения.
Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".
По данным опроса, вакцинам из Великобритании доверяют 55%, в США - 50%, в ЕС - 47%. Не доверяют - около 20%.
Вакцинам, сделанным в Индии, доверяют 30%, не доверяют - 45%, затруднились с ответом - 23%. Вакцинам из Китая доверяют 17%, не доверяют - 35%, затруднились ответить - 46%.
Российским вакцинам доверяют менее всего: доверие им высказали 17%, недоверие - 58%.
Относительно больше сторонников вакцины, произведенной на территории России, среди жителей Юга и Востока, старших опрошенных, супер-критиков процесса вакцинации от коронавируса, избирателей партии "Оппозиционная платформа - За життя", партий Шария и Мураева.
Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 18-19 марта 2021 года среди 1500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий Метод опроса: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,5%.
Напомним, по данным опроса социологической группы "Рейтинг", в середине марта 27% украинцев готовы сделать прививку вакциной от коронавируса Covieshield. Не хотят делать прививку этим препаратом 67% респондентов.
По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", абсолютное большинство украинцев (71%) считают, что коронавирус - это искусственно созданный вирус. Только 19% респондентов думают, что он возник естественным путем.
политиков - 42%.