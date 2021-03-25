ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Серед вакцин від COVID-19 українці найменше довіряють російській

Новость на русском → Україна, Четвер 25 березня 2021 13:14
Серед вакцин від COVID-19 українці найменше довіряють російській Фото: вакцина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У середині березня українці найбільше довіряють вакцинам від COVID-19, виготовленим у Великій Британії, США та країнах Європейського союзу. Російська вакцина користується відносною довірою тільки серед деяких груп населення.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За даними опитування, вакцинам з Великої Британії довіряють 55%, з США - 50%, в ЄС - 47%. Не довіряють - близько 20%.

Вакцинам, зробленим в Індії, довіряють 30%, не довіряють - 45%, вагалися з відповіддю - 23%. Вакцинам з Китаю довіряють 17%, не довіряють - 35%, вагалися з відповіддю - 46%.

Серед вакцин від COVID-19 українці найменше довіряють російській

Російським вакцинам довіряють найменше: довіру їм висловили 17%, недовіру - 58%.

Серед вакцин від COVID-19 українці найменше довіряють російській

Відносно більше прихильників вакцини, виробленої на території Росії, серед мешканців Півдня і Сходу, старших опитаних, супер-критиків процесу вакцинації від коронавірусу, виборців партії "Опозиційна платформа - За життя", партій Шарія та Мураєва.

Серед вакцин від COVID-19 українці найменше довіряють російській

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 18-19 березня 2021 року серед 1500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,5%.

Нагадаємо, за даними опитування соціологічної групи "Рейтинг", у середині березня 27% українців готові зробити щеплення вакциною від коронавіруса Covieshield. Не хочуть робити щеплення цим препаратом 67% респондентів.

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", абсолютна більшість українців (71%) вважають, що коронавірус - це штучно створений вірус. Тільки 19% респондентів думають, що він виник природним шляхом.

політиків - 42%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Вакцина вакцинація опрос
NEWS
Якою буде погода у квітні: прогноз Укргідрометцентру
Якою буде погода у квітні: прогноз Укргідрометцентру
DAILY
Правосуддя в мережі. Як і навіщо команда Зеленського створює "суд в смартфоні"
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Правосуддя в мережі. Як і навіщо команда Зеленського створює "суд в смартфоні"