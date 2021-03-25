Серед вакцин від COVID-19 українці найменше довіряють російській

У середині березня українці найбільше довіряють вакцинам від COVID-19 , виготовленим у Великій Британії, США та країнах Європейського союзу. Російська вакцина користується відносною довірою тільки серед деяких груп населення.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи " Рейтинг ".

За даними опитування, вакцинам з Великої Британії довіряють 55%, з США - 50%, в ЄС - 47%. Не довіряють - близько 20%.

Вакцинам, зробленим в Індії, довіряють 30%, не довіряють - 45%, вагалися з відповіддю - 23%. Вакцинам з Китаю довіряють 17%, не довіряють - 35%, вагалися з відповіддю - 46%.

Російським вакцинам довіряють найменше: довіру їм висловили 17%, недовіру - 58%.

Відносно більше прихильників вакцини, виробленої на території Росії, серед мешканців Півдня і Сходу, старших опитаних, супер-критиків процесу вакцинації від коронавірусу, виборців партії "Опозиційна платформа - За життя", партій Шарія та Мураєва.