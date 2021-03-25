Сделать прививку вакциной Covieshield готовы 27% украинцев

Как отмечают социологи, начало кампании по вакцинации несколько актуализировало желание прививаться от коронавируса: сейчас 38% готовы платно сделать прививку, а вакцинироваться бесплатно готовы 47%. Это несколько больше, чем в прошлом месяце (в феврале были готовы 32% и 39% соответственно). В то же время более 58% не хотят вакцинироваться за деньги, а половина (49%) даже бесплатно.

В то же время, если государство будет страховать от побочных эффектов, готовность бесплатно прививаться возрастает до 57%, 40% - все равно не готовы.

Главными причинами, почему люди не хотят прививаться от коронавируса в Украине опрошенные считают недоверие вакцине, которая сейчас завезена и страх побочных эффектов (около половины). Каждый пятый назвал причиной недоверия к власти в целом и сомнения, что вакцина защитит от новых видов вируса. 13% - недоверие к вакцинации как таковой.