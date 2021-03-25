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Сделать прививку вакциной Covieshield готовы 27% украинцев

Новина українською → Украина, Четверг 25 марта 2021 11:50
Сделать прививку вакциной Covieshield готовы 27% украинцев Фото: вакцинация (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В середине марта 27% украинцев готовы сделать прививку вакциной от коронавируса Covieshield. Не хотят делать прививку этим препаратом 67% респондентов.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Как отмечают социологи, начало кампании по вакцинации несколько актуализировало желание прививаться от коронавируса: сейчас 38% готовы платно сделать прививку, а вакцинироваться бесплатно готовы 47%. Это несколько больше, чем в прошлом месяце (в феврале были готовы 32% и 39% соответственно). В то же время более 58% не хотят вакцинироваться за деньги, а половина (49%) даже бесплатно.

Сделать прививку вакциной Covieshield готовы 27% украинцев

В то же время, если государство будет страховать от побочных эффектов, готовность бесплатно прививаться возрастает до 57%, 40% - все равно не готовы.

Сделать прививку вакциной Covieshield готовы 27% украинцев

Главными причинами, почему люди не хотят прививаться от коронавируса в Украине опрошенные считают недоверие вакцине, которая сейчас завезена и страх побочных эффектов (около половины). Каждый пятый назвал причиной недоверия к власти в целом и сомнения, что вакцина защитит от новых видов вируса. 13% - недоверие к вакцинации как таковой.

Сделать прививку вакциной Covieshield готовы 27% украинцев

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", абсолютное большинство украинцев (71%) считают, что коронавирус - это искусственно созданный вирус. Только 19% респондентов думают, что он возник естественным путем.

По данным опроса КМИС, украинцы одобрительно относятся к тому, что публичные лица и политики вакцинируются от СOVID-19 первыми. Считают, что это правильно в отношении публичных лиц, 45% респондентов, в отношении политиков - 42%.

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