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Коронавирус считают искусственным 70% украинцев

Новина українською → Украина, Четверг 25 марта 2021 11:10
Коронавирус считают искусственным 70% украинцев Фото: лаборатория (Misha Friedman/Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Абсолютное большинство украинцев (71%) считают, что коронавирус - это искусственно созданный вирус. Только 19% респондентов думают, что он возник естественным путем.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Коронавирус считают искусственным 70% украинцев

Среди тех, кто считает вирус искусственно созданным, относительное большинство считает, что его создали в результате научного эксперимента (31%), как бактериологическое оружие (27%), с целью уменьшения количества населения (40%).

Еще 17% - с целью создания экономического кризиса, 16% - с целью заработка на вакцине, 12% - для контроля над людьми.

Коронавирус считают искусственным 70% украинцев

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 18-19 марта 2021 года среди 1500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий Метод опроса: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,5%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в начале марта 2021 года почти половина (45%) украинцев считают, что самую большую ответственность за своевременную вакцинацию населения от COVID-19 несет министр здравоохранения. Еще 22% респондентов возлагают ответственность на президента.

Отметим, по данным международного опроса Gallup International, Украина заняла первое место в списке стран, население которых считает, что власть не справляется с коронакризисом. Недовольны решениями правительства 77% украинцев.

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