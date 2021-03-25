Коронавирус считают искусственным 70% украинцев

Абсолютное большинство украинцев (71%) считают, что коронавирус - это искусственно созданный вирус. Только 19% респондентов думают, что он возник естественным путем.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы " Рейтинг ".





Среди тех, кто считает вирус искусственно созданным, относительное большинство считает, что его создали в результате научного эксперимента (31%), как бактериологическое оружие (27%), с целью уменьшения количества населения (40%).

Еще 17% - с целью создания экономического кризиса, 16% - с целью заработка на вакцине, 12% - для контроля над людьми.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 18-19 марта 2021 года среди 1500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий Метод опроса: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,5%.