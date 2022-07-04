ru ua
Пн, 04 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Сразу четыре вертолета ВСУ ударили в небе по оккупантам (видео)

Новина українською →
Украина, Понедельник 04 июля 2022 13:49
Сразу четыре вертолета ВСУ ударили в небе по оккупантам (видео) Вертолет Ми-8 ПС Украины (фото: mil.in.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные уничтожают врага ударными темпами. Причем часто ВСУ работают в паре, трио. Это - пример работы квартетом, когда четыре вертолета практически одновременно наносят удар по российским оккупантам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, обнародованное в Telegram-канале журналиста Романа Бочкалы.

"Сразу 4 вертолета Ми-8 ПС ВСУ наносят огненное поражение по оккупантам", - говорится в подписи к видео.

На кадрах видно, как украинские вертолеты один за другим подлетают к целям оккупантов и уничтожают их.

Как сообщалось, украинские военные сбили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" возле острова Змеиный.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Буданов рассказал, когда и чем закончится война в Украине
Буданов рассказал, когда и чем закончится война в Украине
DAILY
Кирилл Буданов: Война закончится в следующем году выходом на наши границы
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Кирилл Буданов: Война закончится в следующем году выходом на наши границы