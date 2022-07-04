Одразу чотири гелікоптери ЗСУ вдарили в небі по окупантам (відео)
Гелікоптер Мі-8 ПС України (фото: mil.in.ua)
Українські військові нищать ворога ударними темпами. Причому часто ЗСУ працюють в парі, тріо. Це - приклад роботи квартетом, коли чотири гелікоптери практично одночасно наносять удар по російським окупантам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, оприлюднене в Telegram-каналі журналіста Романа Бочкали.
"Одразу 4 гелікоптери Мі-8 ПС ЗСУ наносять вогневе ураження по окупантам", - йдеться в підпису до відео.
На кадрах видно, як українські гелікоптери один за одним підлітають до цілей окупантів, та знищують їх.
Як повідомлялося, українські військові збили російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор" біля острова Зміїний.
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