Может сразу брать курс на освобождение Атлантиды? Подоляк отреагировал на Морскую доктрину РФ

Россия с начала широкомасштабной войны потеряла в Украине уже 15 своих кораблей. А теперь президент РФ Владимир Путин утвердил Морскую доктрину, в которой декларируется курс на господство в Мировом океане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Страна, которая боится провести парад в Черном море, объявляет курс на господство в Мировом океане?"- написал Подоляк. Он отметил, что, несмотря на то, что у Украина фактически нет флота, с 24 февраля Россия потеряла на нашей территории 15 кораблей, включая крейсер "Москва". "Может, лучше сразу брать курс на "освобождение Атлантиды"?"- добавил Подоляк.