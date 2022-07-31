Може відразу брати курс на звільнення Атлантиди? Подоляк відреагував на Морську доктрину РФ

Росія з початку шикоромасштабної війни втратила в Україні вже 15 своїх кораблів. А тепер президент РФ Володимир Путін затвердив Морську доктрину, у якій декларується курс на панування у Світовому океані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.
"Країна, яка боїться провести парад у Чорному морі, оголошує курс на панування у Світовому океані?" - написав Подоляк.
Він зазначив, що, незважаючи на те, що Україна фактично не має флоту, з 24 лютого Росія втратила на нашій території 15 кораблів, включно з крейсером "Москва".
"Може, краще відразу брати курс на "звільнення Атлантиди"?" - додав Подоляк.
Нагадаємо, 31 липня Путін затвердив нову Морську доктрину. У ній зазначається, що головною загрозою Росії, зокрема, залишатиметься "стратегічний курс США на домінування у Світовому океані".
До того ж, Росія скасувала військовий парад в окупованому Севастополі, який традиційно планувався на День Військово-морського флоту 31 липня.
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