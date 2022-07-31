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Може відразу брати курс на звільнення Атлантиди? Подоляк відреагував на Морську доктрину РФ

Фото: Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росія з початку шикоромасштабної війни втратила в Україні вже 15 своїх кораблів. А тепер президент РФ Володимир Путін затвердив Морську доктрину, у якій декларується курс на панування у Світовому океані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

"Країна, яка боїться провести парад у Чорному морі, оголошує курс на панування у Світовому океані?" - написав Подоляк.

Він зазначив, що, незважаючи на те, що Україна фактично не має флоту, з 24 лютого Росія втратила на нашій території 15 кораблів, включно з крейсером "Москва".

"Може, краще відразу брати курс на "звільнення Атлантиди"?" - додав Подоляк.

Нагадаємо, 31 липня Путін затвердив нову Морську доктрину. У ній зазначається, що головною загрозою Росії, зокрема, залишатиметься "стратегічний курс США на домінування у Світовому океані".

До того ж, Росія скасувала військовий парад в окупованому Севастополі, який традиційно планувався на День Військово-морського флоту 31 липня.

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Ірина ПодолякРосійська Федерація