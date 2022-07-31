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Крым, Черное море и угрозы войны в океане: как Путин изменил морскую доктрину РФ

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Россия, Воскресенье 31 июля 2022 13:45
Крым, Черное море и угрозы войны в океане: как Путин изменил морскую доктрину РФ Фото: президент РФ Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Наталия Гурковская

Президент РФ Владимир Путин утвердил Морскую доктрину РФ, подписав соответствующие указы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на церемонию их подписания, которая состоялась в здании Государственного музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости.

Какие угрозы зафиксированы в доктрине:

  • "глобальное влияние США" и "доминирование в Мировом океане", в том числе "стремление США и их союзников к ограничению доступа Российской Федерации к ресурсам Мирового океана и жизненно важным морским транспортным коммуникациям";
  • территориальные "претензии" к РФ ряда государств, касающиеся некоторых ее приморских и островных территорий, в том числе расширение НАТО;

Также в доктрине названы важные зоны, влияющие на экономику России, национальную и стратегическую безопасность.

Как отмечается в ней, "к таким районам (зонам) относятся: акватории океанов и морей, прилегающие к побережью Российской Федерации, включая Азовское и Черное моря; восточная часть Средиземного моря; Черноморские, Балтийские и Курильские проливы; районы прохождения мировых морских транспортных коммуникаций, в том числе пролегающих вдоль азиатского и африканского побережья".

В том числе отмечается, что "одним из приоритетов морской деятельности является обеспечение экологической безопасности морской среды, сохранение и восстановление морских экосистем", а "приоритетными направлениями развития судостроительного комплекса Российской Федерации являются: обеспечение возможностей судостроительного комплекса Российской Федерации по строительству крупнотоннажных судов, в том числе современных авианесущих кораблей для Военно-морского флота".

Также среди основных рисков называется введение рядом стран ограничений для российских судостроительных предприятий оборонно-промышленного комплекса и нефтегазовых компаний.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил про поставки комплексов гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон" в ВС России, которым, якобы "аналогов нет". Они начнутся в ближайшие месяцы.

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