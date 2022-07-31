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Может сразу брать курс на освобождение Атлантиды? Подоляк отреагировал на Морскую доктрину РФ

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Воскресенье 31 июля 2022 21:50
Может сразу брать курс на освобождение Атлантиды? Подоляк отреагировал на Морскую доктрину РФ Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Россия с начала широкомасштабной войны потеряла в Украине уже 15 своих кораблей. А теперь президент РФ Владимир Путин утвердил Морскую доктрину, в которой декларируется курс на господство в Мировом океане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Страна, которая боится провести парад в Черном море, объявляет курс на господство в Мировом океане?"- написал Подоляк.

Он отметил, что, несмотря на то, что у Украина фактически нет флота, с 24 февраля Россия потеряла на нашей территории 15 кораблей, включая крейсер "Москва".

"Может, лучше сразу брать курс на "освобождение Атлантиды"?"- добавил Подоляк.

Напомним, 31 июля Путин утвердил новую морскую доктрину. В ней отмечается, что главной угрозой России, в частности, будет оставаться "стратегический курс США на доминирование в Мировом океане".

К тому же Россия отменила военный парад в оккупированном Севастополе, который традиционно планировался на День Военно-морского флота 31 июля.

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Ирина Подоляк Российская Федерация
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