Може відразу брати курс на звільнення Атлантиди? Подоляк відреагував на Морську доктрину РФ

Росія з початку шикоромасштабної війни втратила в Україні вже 15 своїх кораблів. А тепер президент РФ Володимир Путін затвердив Морську доктрину, у якій декларується курс на панування у Світовому океані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter .

"Країна, яка боїться провести парад у Чорному морі, оголошує курс на панування у Світовому океані?" - написав Подоляк.

Він зазначив, що, незважаючи на те, що Україна фактично не має флоту, з 24 лютого Росія втратила на нашій території 15 кораблів, включно з крейсером "Москва".

"Може, краще відразу брати курс на "звільнення Атлантиди"?" - додав Подоляк.