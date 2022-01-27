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Не спрацювала кнопка? Рада не підтримала звільнення глави Фонду держмайна

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Київ, Четвер 27 січня 2022 10:46
Не спрацювала кнопка? Рада не підтримала звільнення глави Фонду держмайна Фото: голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко (privatization.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 27 січня Верховна рада не підтримала звільнення Дмитра Сенниченка з посади голови Фонду державного майна. За відставку проголосувало 223 депутатів з необхідних 226.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

Не спрацювала кнопка? Рада не підтримала звільнення глави Фонду держмайна

Так, за відповідну постанову проголосували 223 парламентарів. При цьому варто зазначити, що саме трьох голосів не вистачило для прийняття рішення і саме троє нардепів заявили, що під час голосування в них не спрацювала кнопка.

Разом з тим спікер Ради Руслан Стефанчук спочатку заявив, що переголосування не буде, але після того, як депутати почали скаржитися на те, що вони віддавали голоси, але кнопка не спрацювала, він оголосив 30-ти хвилинну перерву, аби перевірити систему.

Водночас низка парламентарів закликали під час обговорення постанови відкласти розгляд питання. Пояснюючи це тим, що Сенниченко має бути присутнім у залі і має відзвітувати про результати своєї роботи.

Нагадаємо, сьогодні Рада розпочала пленарне засідання саме з розгляду звільнення Дмитра Сенниченка з посади голови Фонду державного майна України.

Додамо, що сам Сенниченко вже писав заяву про звільнення за власним бажанням. Причиною він називав те, що після призначення у 2019 році він "ставив собі планку - два роки".

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