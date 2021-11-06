Спутниковый интернет от Amazon и смартфон для пожилых. Главное из мира технологий

Apple Watch и iPhone смогут вызывать экстренные службы при ДТП

Ка как стало известно The Wall Street Journal, Apple работает над внедрением функции автоматического определения ситуации с ДТП в своих смартфонах и смарт-часах. Новый алгоритм уже прошел ряд тестов и может появиться на гаджетах в 2022 году

Функция для iPhone и Apple Watch получит название Сгаѕh detection ("Отслеживание аварий"). При выявлении факта ДТП будут учитываться показатели акселерометра, например, резкие скачки силы тяжести. После фиксации аварии устройства автоматически смогут совершить звонок в службы спасения.

Кроме того, стало известно, что Apple сократила производство iPad из-за дефицита микросхем для iPhone 13. Речь идет о снижении производства планшетов на 50% за последние два месяца. Также сообщается, что компания сосредоточит приоритетное внимание на iPhone 13 из-за высокого спроса.

Amazon готовит конкурента спутниковому интернету Starlink

Компания Amazon миллиардера Джеффа Безоса тоже намерена запустить спутниковый интернет, и на 2022 год запланирован запуск первых спутников Kuiper.

В общей сложности Amazon хочет вывести на орбиту 3 236 спутников в течение следующих 10 лет, чтобы обеспечить доступ к широкополосному интернету из любой точки Земли. Заявленная скорость - до 400 Мбит/с. Starlink пока предлагает от 100 до 200 Мбит/с.

Hisense показал смартфон для пожилых людей

Китайская Hisense Communications презентовала новый смартфон Hisense F60 5G, оснащенный функциями для пожилых людей. В частности, есть функция экстренного вызова с помощью одной клавиши, а также датчик, который определяет падение.

Также смартфон оснащен сенсорами температуры тела, пульса и уровня кислорода в крови, что позволяет следить за своим состоянием.

Гаджет имеет 6,81-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ и 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. Устройство работает на Android, емкость аккумулятора составляет 5000 мАч.

WhatsApp перестал работать на старых смартфонах

Мессенджер WhatsApp с 1 ноября перестал работать на старых смартфонах. Речь идет о гаджетах на операционных системах Android 4.0.4 и старше, а также iOS 9 и старше. При этом для Android-смартфонов есть еще одно требование - они должны поддерживать прием звонков или SMS во время процесса подтверждения номера.

Google может выпустить первый складной смартфон

Google может выпустить свой первый складной смартфон Pixel Fold. Ожидается, что новинку представят на презентации предварительной версии Android 12L для разработчиков в марте.

Что касается операционной системы, то изменений Android 12L лучше адаптирован для больших экранов. В частности, в различных элементах интерфейса, таких как панель уведомлений и экран блокировки, используется новая двухколоночная верстка.

В Амстердаме запустили беспилотное водное такси

В столице Нидерландов появилось беспилотное водное такси Roboat, которое будет курсировать по местным каналам. В создании лодки принимали участие ученые Массачусетского технологического института и Амстердамского института передовых городских решений.

Максимальная скорость лодки составляет 6 км/ч, а ее заряда хватает на 10 часов. На ней есть несколько камер, которые будут помогать определять маршрут и предотвращать аварии.

Microsoft вслед за Meta создаст свою метавселенную

Компания Microsoft решила создать собственную метавселенную Mesh. В ее основу ляжет технология смешанной реальности, которая позволит объединить пользователей разных устройств от смартфонов и ПК до VR-шлемов в одном виртуальном пространстве.

В частности, новые функции приложения Teams позволят компаниям создавать иммерсивные пространства, в которых могут встречаться ее сотрудники. Пользователи, у которых нет устройства, способного отображать 3D-изображения, смогут просматривать контент и аватары в 2D. Также сообщается, что алгоритмы Microsoft будут анализировать голос пользователя и анимировать аватар, основываясь на его интонациях.