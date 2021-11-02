Быстрее Starlink: Amazon также планирует запустить спутники для раздачи интернета

Вслед за SpaceX, компания Amazon, которая принадлежит предпринимателю Джеффу Безосу также планирует покрыть мир сетью. Уже в 2022 году запустят первые два прототипа интернет-спутников Kuiper.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Verge .

Оба прототипы спутников, которые получили названия KuiperSat-1 и KuiperSat-2, будут запущены в космос с помощью ракеты RS1. Сейчас она находится на стадии разработки в Калифорнии.

Всего компания планирует вывести на орбиту 3236 спутников в течение следующего десятилетия, чтобы обеспечить всю Землю широкополосным доступом к интернету. Это похоже на концепцию SpaceX Starlink, впрочем компания Илона Маска уже запустила 1700 аппаратов.

Отмечается, что прототипы будут работать на высоте 590 километров. Amazon проверит их способность соединяться с четырьмя терминалами пользователя Kuiper и станцией, расположенной в Техасе.

После проверки наземных технологий, компания заявила, что скорость ее интернета составляет до 400 Мбит/с, когда Starlink, со своей стороны, рекламирует скорость от 100 до 200 Мбит/с.