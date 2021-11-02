Будет курсировать по каналам Амстердама: в Нидерландах запустили беспилотное водное такси

В Амстердаме начали эксплуатацию беспилотного водного такси Roboat. Он будет курсировать по каналам столицы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ZDNet .

Созданная учеными из Массачусетского технологического института и Амстердамского института передовых городских решений лодка, получила название Roboat III.

Первый прототип был построен еще в 2015 году, однако за последние семь лет он претерпел значительные изменения, чтобы стать "службой такси" для местных жителей и туристов.

Отмечается, что максимальная скорость лодки составляет 6 км/ч, а ее заряда хватает на 10 часов. В то же время лодка имеет несколько камер, которые будут помогать определить маршрут и предотвратить аварии.