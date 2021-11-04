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В Китае выпустили смартфон для пожилых людей: какие у него функции

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Китай, Четверг 04 ноября 2021 13:24
В Китае выпустили смартфон для пожилых людей: какие у него функции Фото: в Китае выпустили смартфон для пожилых людей
Автор: Мария Кучерявец

В Китае компания Hisense Communications презентовала выпуск нового смартфона Hisense F60 5G. Он оснащен функциями, которые ориентированы для использования пожилыми людьми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Gizmochina.

В частности, в смартфон включено функцию "защита семьи", которая предполагает:

  • возможность оказания удаленной помощи с помощью голосовой связи,
  • экстренный вызов с помощью одной клавиши в случае чрезвычайной ситуации,
  • датчик, который будет обнаруживать падение пользователя.

Также смартфон оснащен датчиками температуры тела, пульса и уровня кислорода в крови, что позволяет пожилым людям следить за своим здоровьем.

Кроме этого, алгоритм анализа здоровья Hisense предоставляет результаты оценки состояния здоровья, чтобы снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Указано, что телефон оснащен 6,81-дюймовым дисплеем Full HD + и 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Устройство работает на ОС Android, емкость аккумулятора составляет 5000 мАч.

Гаджет имеет основную тройную камеру с датчиками изображения разрешением 48, 2 и 2 Мп, и фронтальную 16-мегапиксельную камеру.

Указано, что устройство оснастили минималистичным интерфейсом, чтобы упростить пользование.

Hisense F60 5G имеет интуитивно понятные значки и большие шрифты. Информации о стоимости и дате выпуска компания пока не сообщает.

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