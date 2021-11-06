Супутниковий інтернет від Amazon і смартфон для літніх. Головне зі світу технологій

Apple Watch і iPhone зможуть викликати екстрені служби при ДТП

Як стало відомо The Wall Street Journal, Apple працює над впровадженням функції автоматичного визначення ситуації з ДТП у своїх смартфонах і смарт-годинниках. Новий алгоритм вже пройшов ряд тестів і може з'явитися на гаджетах в 2022 році

Функція для iPhone і Apple Watch отримає назву Сгаѕһ detection ("Відстеження аварій"). При виявленні факту ДТП будуть враховуватися показники акселерометра, наприклад, різкі скачки сили тяжіння. Після фіксації аварії пристрої автоматично зможуть здійснити дзвінок в служби порятунку.

Крім того, стало відомо, що Apple скоротила виробництво iPad через дефіцит мікросхем для iPhone 13. Йдеться про зниження виробництва планшетів на 50% за останні два місяці. Також повідомляється, що компанія зосередить пріоритетну увагу на iPhone 13 через високий попит.

Amazon готує конкурента супутниковому інтернету Starlink

Компанія Amazon мільярдера Джеффа Безоса теж має намір запустити супутниковий інтернет, і на 2022 рік запланований запуск перших супутників Kuiper.

Загалом Amazon хоче вивести на орбіту 3 236 супутників протягом наступних 10 років, щоб забезпечити доступ до широкосмугового інтернету з будь-якої точки Землі. Заявлена швидкість - до 400 Мбіт/с. Starlink поки пропонує від 100 до 200 Мбіт/с.

Hisense показав смартфон для літніх людей

Китайська Hisense Communications презентувала новий смартфон Hisense F60 5G, оснащений функціями для літніх людей. Зокрема, є функція екстреного виклику за допомогою однієї клавіші, а також датчик, який визначає падіння.

Також смартфон оснащений сенсорами температури тіла, пульсу і рівня кисню в крові, що дозволяє стежити за своїм станом.

Гаджет має 6,81-дюймовий дисплей з роздільною здатністю Full HD + і 8-ядерний процесор Qualcomm Snapdragon, 8 ГБ оперативної і 256 ГБ постійної пам'яті. Пристрій працює на Android, ємність акумулятора становить 5000 мАг.

WhatsApp перестав працювати на старих смартфонах

Месенджер WhatsApp з 1 листопада перестав працювати на старих смартфонах. Йдеться про гаджети на операційних системах Android 4.0.4 і старше, а також iOS 9 і старше. При цьому для Android-смартфонів є ще одна вимога - вони мають підтримувати прийом дзвінків або SMS під час процесу підтвердження номера.

Google може випустити перший складаний смартфон

Google може випустити свій перший складаний смартфон Pixel Fold. Очікується, що новинку представлять на презентації попередньої версії Android 12L для розробників у березні.

Що стосується операційної системи, то Android 12L краще адаптований для великих екранів. Зокрема, в різних елементах інтерфейсу, таких як панель повідомлень і екран блокування, використовується нова двоколоночная верстка.

В Амстердамі запустили безпілотне водне таксі

У столиці Нідерландів з'явилося безпілотне водне таксі Roboat, яке курсуватиме місцевими каналами. У створенні човна брали участь вчені Массачусетського технологічного інституту і Амстердамського інституту передових міських рішень.

Максимальна швидкість човна становить 6 км/год, а заряду вистачає на 10 годин. На ньому є кілька камер, які будуть допомагати визначати маршрут і попереджувати аварії.

Microsoft слідом за Meta створить свою метавсесвіт

Компанія Microsoft вирішила створити власний метавсесвіт Mesh. В його основу ляже технологія змішаної реальності, яка дозволить об'єднати користувачів різних пристроїв від смартфонів і ПК до VR-шоломів в одному віртуальному просторі.

Зокрема, нові функції програми Teams дозволять компаніям створювати імерсивні простори, в яких можуть зустрічатися її співробітники. Користувачі, у яких немає пристрою, здатного відображати 3D-зображення, зможуть переглядати контент і аватари в 2D. Також повідомляється, що алгоритми Microsoft будуть аналізувати голос користувача і анімувати аватар, грунтуючись на його інтонаціях.