ua ru
Сб, 13 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Спутники заметили следы взрывов на белорусском аэродроме "Зябровка"

Новина українською →
Минск, Суббота 13 августа 2022 09:10
Спутники заметили следы взрывов на белорусском аэродроме "Зябровка" Фото: аэродром "Зябровка" в Беларуси (facebook.com/Наталья_Захарова)
Автор: Руслан Гаращенко

Спутники зафиксировали последствия инцидента на белорусском аэродроме "Зябровка" в Гомельской области, где ночью 11 августа прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спутниковые снимки, оппубликованные в Twitter-аккаунте компании Maxar Technologies.

Спутниковые снимки были сделаны 12 августа, то есть спустя сутки после инцидента. На фото четко видно следы от пожара и сгоревшую растительность поблизости.

"На снимке видны следы ожогов от недавнего взрыва на главной взлетно-посадочной полосе и сгоревшая растительность неподалеку", - говорится в сообщении компании.

Один из аналитиков OSINT (Разведка по открытым источникам) идентифицировал сгоревший объект как "танк Т-72 либо похожий на него".

Спутники заметили следы взрывов на белорусском аэродроме &quot;Зябровка&quot;

В то же вреся мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" утверждает, что версия с детонацией боекомплекта танка Т-72 подтверждается.

Напомним, в ночь на 11 августа на аэродроме "Зябровка" в Беларуси раздались взрывы.

Позже в Минобороны Беларуси заявили, что на аэродроме после проведенной замены двигателя произошло его возгорание.

В то же время белорусская мониторинговая группа сообщает, что в результате взрывов на военном аэродроме "Зябровка" была повреждена техника. В частности, российский радиолокатор подсветки и наведения для ЗРК.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь Взрыв
NEWS
Две сотни оккупантов и семь танков: Генштаб назвал новые потери России
Две сотни оккупантов и семь танков: Генштаб назвал новые потери России
DAILY
Мэр Энергодара Дмитрий Орлов: Через "подвалы" оккупантов прошла не одна тысяча людей
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Мэр Энергодара Дмитрий Орлов: Через "подвалы" оккупантов прошла не одна тысяча людей