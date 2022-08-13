Спутники заметили следы взрывов на белорусском аэродроме "Зябровка"

Спутники зафиксировали последствия инцидента на белорусском аэродроме "Зябровка" в Гомельской области, где ночью 11 августа прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спутниковые снимки, оппубликованные в Twitter-аккаунте компании Maxar Technologies.

Спутниковые снимки были сделаны 12 августа, то есть спустя сутки после инцидента. На фото четко видно следы от пожара и сгоревшую растительность поблизости.

"На снимке видны следы ожогов от недавнего взрыва на главной взлетно-посадочной полосе и сгоревшая растительность неподалеку", - говорится в сообщении компании.

Один из аналитиков OSINT (Разведка по открытым источникам) идентифицировал сгоревший объект как "танк Т-72 либо похожий на него".

В то же вреся мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" утверждает, что версия с детонацией боекомплекта танка Т-72 подтверждается.