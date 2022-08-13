Спутники заметили следы взрывов на белорусском аэродроме "Зябровка"
Спутники зафиксировали последствия инцидента на белорусском аэродроме "Зябровка" в Гомельской области, где ночью 11 августа прогремели взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спутниковые снимки, оппубликованные в Twitter-аккаунте компании Maxar Technologies.
Спутниковые снимки были сделаны 12 августа, то есть спустя сутки после инцидента. На фото четко видно следы от пожара и сгоревшую растительность поблизости.
"На снимке видны следы ожогов от недавнего взрыва на главной взлетно-посадочной полосе и сгоревшая растительность неподалеку", - говорится в сообщении компании.
Один из аналитиков OSINT (Разведка по открытым источникам) идентифицировал сгоревший объект как "танк Т-72 либо похожий на него".
В то же вреся мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" утверждает, что версия с детонацией боекомплекта танка Т-72 подтверждается.
Напомним, в ночь на 11 августа на аэродроме "Зябровка" в Беларуси раздались взрывы.
Позже в Минобороны Беларуси заявили, что на аэродроме после проведенной замены двигателя произошло его возгорание.
В то же время белорусская мониторинговая группа сообщает, что в результате взрывов на военном аэродроме "Зябровка" была повреждена техника. В частности, российский радиолокатор подсветки и наведения для ЗРК.
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