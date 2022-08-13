Супутники помітили сліди вибухів на білоруському аеродромі "Зябровка"

Супутники зафіксували наслідки інциденту на білоруському аеродромі "Зябровка" в Гомельській області, де вночі 11 серпня прогриміли вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на супутникові знімки, оппубліковані в Twitter-акаунті компанії Maxar Technologies.

Супутникові знімки були зроблені 12 серпня, тобто через добу після інциденту. На фото чітко видно сліди від пожежі та згорілу рослинність поблизу.

"На знімку видно сліди опіків від недавнього вибуху на головній злітно-посадковій смузі і рослинність, що згоріла неподалік", - йдеться в повідомленні компанії.

Один з аналітиків OSINT (Розвідка з відкритих джерел) ідентифікував згорілий об'єкт як "танк Т-72 або схожий на нього".

У той же час моніторингова група "Беларускі Гаюн" стверджує, що версія з детонацією боєкомплекту танка Т-72 підтверджується.