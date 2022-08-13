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Супутники помітили сліди вибухів на білоруському аеродромі "Зябровка"

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Мінськ, Субота 13 серпня 2022 09:10
Супутники помітили сліди вибухів на білоруському аеродромі "Зябровка" Фото: аеродром" Зябровка " в Білорусі (facebook.com/Наталья_Захарова)
Автор: Руслан Гаращенко

Супутники зафіксували наслідки інциденту на білоруському аеродромі "Зябровка" в Гомельській області, де вночі 11 серпня прогриміли вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на супутникові знімки, оппубліковані в Twitter-акаунті компанії Maxar Technologies.

Супутникові знімки були зроблені 12 серпня, тобто через добу після інциденту. На фото чітко видно сліди від пожежі та згорілу рослинність поблизу.

"На знімку видно сліди опіків від недавнього вибуху на головній злітно-посадковій смузі і рослинність, що згоріла неподалік", - йдеться в повідомленні компанії.

Один з аналітиків OSINT (Розвідка з відкритих джерел) ідентифікував згорілий об'єкт як "танк Т-72 або схожий на нього".

Супутники помітили сліди вибухів на білоруському аеродромі &quot;Зябровка&quot;

У той же час моніторингова група "Беларускі Гаюн" стверджує, що версія з детонацією боєкомплекту танка Т-72 підтверджується.

Нагадаємо, в ніч на 11 серпня на аеродромі "Зябровка" в Білорусі пролунали вибухи.

Пізніше в Міноборони Білорусі заявили, що на аеродромі після проведеної заміни двигуна сталося його загоряння.

У той же час Білоруська моніторингова група повідомляє, що в результаті вибухів на військовому аеродромі "Зябровка" була пошкоджена техніка. Зокрема, російський радіолокатор підсвічування і наведення для ЗРК.

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