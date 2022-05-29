Спутники зафиксировали, куда Россия транспортирует похищенное украинское зерно

В сирийский порт Латакия прибыло судно России с большим количеством зерна, которое предположительно оккупанты похитили у Украины. Это уже второй рейс за последние четыре недели.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Последний раз корабль видели 19 мая и отслеживали после того, как он прошел пролив Босфор. Согласно оценке, судно способно перевозить около 30 тысяч тонн зерна .

"Матрос Позынич", является одним из трех судов, которые оккупанты загружают зерном в Севастополе.

Снимки были обнародованы компанией Maxar Technologies. На кадрах, которые были сделаны 27 мая, изображен балкер "Матрос Позынич".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, вчера, 29 мая президент Украины Владимир Зеленский и премьер Британии Борис Джонсон провели телефонный разговор. Последний отметил, что его страна и ее партнеры интенсивно работают над решением вопроса относительно восстановления экспорта зерна из Украины.

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