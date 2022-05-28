Британия интенсивно работает над восстановлением экспорта зерна из Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели телефонный разговор . Стороны подняли вопрос возобновления экспорта зерна из нашей страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По словам Джонсона, Британия и ее международные партнеры интенсивно работают над поиском путей по восстановлению экспорта зерна из Украины.

"Он сказал (Борис Джонсон, - ред.), что Великобритания будет работать с партнерами по G7, чтобы достичь срочного прогресса", - пишет пресс-служба Даунинг-стрит.

Также стороны обсудили важность единства международного сообщества в противостоянии войне, которую развязала Россия.

"Лидеры согласовали следующие шаги и настоятельную необходимость того, чтобы Россия ослабила блокаду и позволила безопасные морские пути”, - добавляет пресс-служба.