Британия интенсивно работает над восстановлением экспорта зерна из Украины
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели телефонный разговор. Стороны подняли вопрос возобновления экспорта зерна из нашей страны.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам Джонсона, Британия и ее международные партнеры интенсивно работают над поиском путей по восстановлению экспорта зерна из Украины.
"Он сказал (Борис Джонсон, - ред.), что Великобритания будет работать с партнерами по G7, чтобы достичь срочного прогресса", - пишет пресс-служба Даунинг-стрит.
Также стороны обсудили важность единства международного сообщества в противостоянии войне, которую развязала Россия.
"Лидеры согласовали следующие шаги и настоятельную необходимость того, чтобы Россия ослабила блокаду и позволила безопасные морские пути”, - добавляет пресс-служба.
Напомним, РБК-Украина также раскрывало еще некоторые подробности сегодняшнего разговора Зеленского и Джонсона.
Также президент провел телефонный разговор и с премьер-министром Италии Марио Драги. Они подняли вопрос экспорта украинского продовольствия во избежание кризиса.
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