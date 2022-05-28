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Зеленский созвонился с Джонсоном: о чем шла речь

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Украина, Суббота 28 мая 2022 13:22
Зеленский созвонился с Джонсоном: о чем шла речь Фото: Зеленский провел телефонный разговор с Джонсоном (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В субботу, 28 мая, президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Лидеры обсудили поставки топлива и разблокировку портов в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы государства в Twitter.

"В рамках обычного диалога у меня состоялся еще один телефонный разговор с Борисом Джонсоном. Говорили об усилении оборонной поддержки, усилении работы по гарантиям безопасности, поставках топлива в Украину", - рассказал президент.

По его словам, Украина и Великобритания "должны работать вместе", чтобы "предотвратить продовольственный кризис и разблокировать порты".

Как сообщалось, ранее британский премьер Борис Джонсон, отличающийся сверхвысокой приверженностью к Украине в контексте войны с Россией, предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать европейский альянс против РФ. С учетом позиции отдельных стран Евросоюза, этот альянс может стать альтернативой вступлению Украины в ЕС.

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