RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Супутники зафіксували, куди Росія транспортує викрадене українське зерно

Фото: супутники зафіксували, куди Росія транспортує викрадене українське зерно (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

До сирійського порту Латакія прибуло судно Росії з великою кількістю зерна, яке імовірно окупанти викрали в України. Це вже другий рейс за останні чотири тижні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

Знімки були оприлюднені компанією Maxar Technologies. На кадрах, які були зроблені 27 травня, зображений балкер "Матрос Позинич".

"Матрос Позинич", є одним із трьох суден, які окупанти завантажують зерном в Севастополі.

Востаннє корабель бачили 19 травня й відстежували після того, як він пройшов протоку Босфор. Згідно з оцінкою, судно здатне перевозити близько 30 тисяч тонн зерна.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, вчора, 29 травня президент України Володимир Зеленський й прем'єр Британії Борис Джонсон провели телефонну розмову. Останній відзначив, що його країна та її партнери інтенсивно працюють над розв'язанням питання щодо відновлення експорту зерна з України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаРосійська ФедераціяСирія