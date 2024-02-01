Спростить процес. Міноборони пояснило, чому пропонує уточнення даних не лише через ТЦК

"Це можна буде зробити (уточнити дані, - ред.) через електронний кабінет. Для цього буде 60 днів. Що важливо, що способи уточнення будуть різні, але якщо вже функціонує кабінет - найзручніше це буде зробити там, але лишаються ТЦК та СП, ЦНАПи й так далі", - пояснив Павлюк.

За словами начальника управління преси та інформації Міноборони, загалом електронний кабінет дозволить "менше бігати", охопити більшу кількість людей й зробити мобілізацію значно якіснішою.

Чому уточнення даних є важливим

"Існує "Оберіг", він об'єднав багато баз даних й в тому числі в "Оберіг" заносились паперові дані. Там багато неточностей. Відповідно уточнення даних у ТЦК й сьогодні є обов'язком громадян. Тому створюється механізм, аби зробити так, щоб громадянам було простіше й легше виконати свій обов'язок", - відзначив Павлюк.

Законопроєкт про мобілізацію в Україні

30 січня уряд повторно вніс до Верховної ради законопроєкт про мобілізацію, військовий облік та проходження військової служби. Документом, зокрема, пропонується змінити порядок її проведення.

Документ містить норми щодо зміни правил виїзду військовозобов'язаних за кордон, надання "броні" від призову й призовного віку. Зокрема пропонує обмеження для ухилянтів, а також надсилання повісток до "військкомату" через електронний кабінет.

Раніше РБК-Україна підготувало стислий переказ щодо нових правил, та які зміни готує українцям законопроєкт про мобілізацію.