Упростит процесс. Минобороны объяснило, почему предлагает уточнение данных не только через ТЦК

"Это можно будет сделать (уточнить данные, - ред.) через электронный кабинет. Для этого будет 60 дней. Что важно, что способы уточнения будут разные, но если уже функционирует кабинет - удобнее всего это будет сделать там, но остаются ТЦК и СП, ЦПАУ и так далее", - пояснил Павлюк.

По словам начальника управления прессы и информации Минобороны, в целом электронный кабинет позволит "меньше бегать", охватить большее количество людей и сделать мобилизацию значительно качественнее.

Почему уточнение данных является важным

"Существует "Оберіг", он объединил много баз данных и в том числе в "Оберіг" заносились бумажные данные. Там много неточностей. Соответственно уточнения данных в ТЦК и сегодня является обязанностью граждан. Поэтому создается механизм, чтобы сделать так, чтобы гражданам было проще и легче выполнить свой долг", - отметил Павлюк.

Законопроект о мобилизации в Украине

30 января правительство повторно внесло в Верховную раду законопроект о мобилизации, военном учете и прохождении военной службы. Документом предлагается изменить порядок ее проведения.

Документ содержит нормы по изменению правил выезда военнообязанных за границу, предоставление "брони" от призыва и призывного возраста. В частности, предлагает ограничения для уклонистов, а также отправку повесток в "военкомат" через электронный кабинет.

Ранее РБК-Украина подготовило краткий пересказ новых правил, и какие изменения готовит украинцам законопроект о мобилизации.