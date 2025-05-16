Спроби росіян прив'язати сьогоднішні переговори до 2022 року не спрацюють, - Єрмак

Росія хоче прив'язати сьогоднішні переговори з Україною у Стамбулі до 2022 року. Але спроби росіян не спрацюють.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

Відповідну заяву керівник ОП зробив відразу після того, як Україна та РФ за посередництва Туреччини розпочали переговори у Стамбулі.

"Росіяни хочуть будувати асоціації з 2022 роком. Але все, що повʼязує з цим перемовини - це виключно місто Стамбул. І нічого більше. Всі спроби росіян привʼязати сьогоднішній день до 2022 року не спрацюють", - зазначив Єрмак.

Вимоги РФ

Нагадаємо, минулого тижня російський диктатор Володимир Путін запропонував відновити прямі переговори з Україною в Стамбулі з 15 травня. При цьому у Кремлі заявляли, що хочуть переговорів з позицій 2022 року, але з урахуваннями ситуації "на землі".

Варто зазначити, що після початку повномасштабної війни Україна та РФ провели кілька раундів переговорів у Білорусі та Стамбулі. Тоді Росія вимагала фактичної капітуляції України.

Росія заявляла, що нібито за результати зустрічей біла вироблена так звана "Стамбульська угода". Але президент України Володимир Зеленський заперечував це.

ЗМІ публікували основні пункти можливої мирної угоди України і РФ версії 2022 року. Москва вимагала заборону членства України в НАТО, а також суттєвого зменшення чисельності ЗСУ до 85 тисяч солдатів. Також одна з ключових вимог РФ - визнати Крим російським. Більше про це - у матеріалі РБК-Україна.