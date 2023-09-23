Спроби росіян посварити Україну з Польщею провалились, - ISW

Аналітики зазначають, що російські удари по українській портовій та зерновій інфраструктурі є частиною кампанії, спрямованої на погіршення відносин України з західними сусідами, в тому числі, і з Польщею.

Однак, ці зусилля не є успішними, адже 22 вересня президент Польщі Анджей Дуда пояснив попередню заяву прем'єр-міністра Матеуша Моравецького про те, що їх країна більше не постачатиме зброю Україні. Як виявилось, мова йшла лише про нове озброєння, яке Польща закупає до своєї країни. В іншому ж, вони дотримуватимуться попередніх домовленостей про постачання зброї.

"Нвидке повернення Польщі до своїх зобов’язань щодо України вказує на те, що російська кампанія не є настільки успішною, як, ймовірно, хоче Москва", - зазначили в ISW.





















Конфлікт Польщі та України

Навесні цього року Польща та ряд країн Європи ввели ембарго на українське зерно. Спочатку ЄС підтримало цю ініціативу, однак нещодавно вона була скасована. Тим не менш, Польща заявила про продовження заборони в односторонньому порядку, мотивуючи це тим, що їм треба захищати власний аграрний ринок.

А 20 вересня, прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна припинила передавати зброю Україні. Причиною цього є модернізація польської армії.

Пізніше речник уряду Польщі Петро Мюллер, а слідом за ним і Дуда, заявили, що Польща продовжує передавати Україні озброєння за раніше узгодженими контрактами.

Деталі про конфлікт між Польщею і Україною можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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