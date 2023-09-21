Дуда роз'яснив заяву прем'єра Польщі про передачу зброї Україні

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент Польщі Анджей Дуда заявив в інтерв'ю TVN24 .

За словами Дуди, заяву польського прем'єра інтерпретували найгіршим чином.

"На мою думку, прем'єр-міністр просто сказав ось що: ми не збираємося передавати Україні нове озброєння, яке ми зараз купуємо у рамках модернізації польської армії", - уточнив президент.

Глава польської держави розповів, що ще кілька місяців тому обговорював з Моравецьким військові закупівлі для армії країни. Тоді було погоджено позицію, що Польща не може передавати нове озброєння, яке купує зараз у інших країн за мільярди доларів.

"Я сам буду першим, хто виступить проти передачі цього нового озброєння, яке ми зараз отримуємо з Південної Кореї чи США, наприклад нових Abrams, або комплектів Patriot, або HIMARS", - додав Дуда.

При цьому він уточнив, що його країна продовжить виконувати контракти, які Польща підписала з Україною раніше. У тому числі й ті, що стосуються постачання САУ Krab.

Що сказав Моравецький

Нагадаємо, вчора, 20 вересня, прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна припинила передавати зброю Україні. Причиною цього є модернізація польської армії.

Пізніше речник уряду Польщі Петро Мюллер уточнив, що Польща продовжує передавати Україні озброєння за раніше узгодженими контрактами.

Така заява глави польського уряду пролунала на тлі конфлікту між Україною та Польщею через імпорт зерна. Усі деталі про нього можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.