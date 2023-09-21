ua en ru
Чт, 21 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Дуда роз'яснив заяву прем'єра Польщі про передачу зброї Україні

Четвер 21 вересня 2023 22:11
UA EN RU
Дуда роз'яснив заяву прем'єра Польщі про передачу зброї Україні Фото: Анджей Дуда, президент Польщі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Слова прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького про нібито припинення передачі зброї Україні вирвали з контексту.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент Польщі Анджей Дуда заявив в інтерв'ю TVN24.

За словами Дуди, заяву польського прем'єра інтерпретували найгіршим чином.

"На мою думку, прем'єр-міністр просто сказав ось що: ми не збираємося передавати Україні нове озброєння, яке ми зараз купуємо у рамках модернізації польської армії", - уточнив президент.

Глава польської держави розповів, що ще кілька місяців тому обговорював з Моравецьким військові закупівлі для армії країни. Тоді було погоджено позицію, що Польща не може передавати нове озброєння, яке купує зараз у інших країн за мільярди доларів.

"Я сам буду першим, хто виступить проти передачі цього нового озброєння, яке ми зараз отримуємо з Південної Кореї чи США, наприклад нових Abrams, або комплектів Patriot, або HIMARS", - додав Дуда.

При цьому він уточнив, що його країна продовжить виконувати контракти, які Польща підписала з Україною раніше. У тому числі й ті, що стосуються постачання САУ Krab.

Що сказав Моравецький

Нагадаємо, вчора, 20 вересня, прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна припинила передавати зброю Україні. Причиною цього є модернізація польської армії.

Пізніше речник уряду Польщі Петро Мюллер уточнив, що Польща продовжує передавати Україні озброєння за раніше узгодженими контрактами.

Така заява глави польського уряду пролунала на тлі конфлікту між Україною та Польщею через імпорт зерна. Усі деталі про нього можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща Анджей Дуда Допомога Україні Військова допомога
NEWS
Росіяни повернулись до ударів по енергетиці. Ігнат розповів, до чого готуватись українцям
Росіяни повернулись до ударів по енергетиці. Ігнат розповів, до чого готуватись українцям
DAILY
Ідеальний шторм Зеленського. Як президент ледь не розпустив Раду і чи будуть вибори під час війни
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Ідеальний шторм Зеленського. Як президент ледь не розпустив Раду і чи будуть вибори під час війни