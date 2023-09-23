Попытки россиян поссорить Украину с Польшей провалились, - ISW

Аналитики отмечают, что российские удары по украинской портовой и зерновой инфраструктуре являются частью кампании, направленной на ухудшение отношений Украины с западными соседями, в том числе с Польшей.

Однако, эти усилия не успешны, ведь 22 сентября президент Польши Анджей Дуда объяснил предварительное заявление премьер-министра Матеуша Моравецкого о том, что их страна больше не будет поставлять оружие Украине. Как выяснилось, речь шла только о новом вооружении, которое Польша закупает в свою страну. В остальном же, они будут придерживаться предварительных договоренностей о поставках оружия.

"Нижнее возвращение Польши к своим обязательствам по Украине указывает на то, что российская кампания не столь успешна, как, вероятно, хочет Москва", - отметили в ISW.





















Конфликт Польши и Украины

Весной этого года Польша и ряд европейских стран ввели эмбарго на украинское зерно. Сначала ЕС поддержал эту инициативу, однако недавно она была отменена. Тем не менее Польша заявила о продлении запрета в одностороннем порядке, мотивируя это тем, что им нужно защищать собственный аграрный рынок.

А 20 сентября, премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна перестала передавать оружие Украине. Причиной этого модернизация польской армии.

Позже представитель правительства Польши Петр Мюллер, а вслед за ним и Дуда, заявили, что Польша продолжает передавать Украине вооружение по ранее согласованным контрактам.

Подробности о конфликте между Польшей и Украиной можете узнать в материале РБК-Украина.

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